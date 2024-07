Sebastiano Esposito all’Empoli: quanto incassa l’Inter

L’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri, ma emergono nuovi dettagli in merito al trasferimento di Sebastiano Esposito, che ha lasciato nuovamente l’Inter, per trasferirsi in presito all’Empoli. Per il classe 2002 sarà la prima esperienza in Serie A, esclusa la parentesi nerazzurra sotto la guida di Conte.

Come rivelato da calciomercato.com, l’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del club toscano, che se esercitato garantirà ai nerazzurri un introito da 5 milioni. Non sembra essere prevista, invece, l’ipotesi del contro-riscatto a favore dell’Inter. Esposito, dunque, potrebbe lasciare definitivamente il club.