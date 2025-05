Dalla Spagna: l’Inter vuole un centrocampista del Barcellona

La partita che fino a questo momento è stata per tutti i tifosi dell’Inter la più bella ed emozionante di questa stagione è certamente quella contro il Barcellona nella gara di ritorno a San Siro per le semifinali di Champions League. Sono state due sfide molto equilibrate, ricche di gol e nelle quali le due squadre hanno potuto studiarsi.

Probabilmente è proprio in una di quelle due partite che l’Inter ha potuto osservare un giocatore del Barcellona che piace molto a Simone Inzaghi e alla dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riportato da fonti spagnole, questo centrocampista sarebbe infatti entrato nella lista obiettivi per il mercato estivo.

Si tratta di Fermin Lopez, mezzala o trequartista 22enne del Barcellona che – stando a quanto riferito da Fichajes.net – viene valutato come possibile sostituto di Mkhitaryan nel caso in cui l’armeno non restasse all’Inter a fine stagione. I blaugrana però, forti di un contratto fino al 2029, non lo cederanno a cuor leggero.