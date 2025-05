Distanza minima nell’affare Luis Henrique: le cifre in gioco

Manca sempre meno all’arrivo della sessione straordinaria di mercato di inizio giugno che le squadre, come l‘Inter, iscritte al prossimo Mondiale per Club possono sfruttare per alcuni innesti. Dopo aver chiuso l’innesto Petar Sucic, il prossimo colpo che i nerazzurri vogliono portare a termine è l’esterno offensivo Luis Henrique.

Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, la distanza tra Inter e Marsiglia si è ridotto notevolmente. La richiesta del club francese è scesa a 25 milioni di euro e l’offerta nerazzurra ad oggi si attesta sui 22 milioni: resta quindi una distanza di appena 3 milioni di euro che la società di viale della Liberazione conta di colmare in breve tempo.

Il nodo restano ancora la formula e le modalità di pagamento del cartellino di Luis Henrique. In casa Inter filtra comunque ottimismo e la volontà è quella di raggiungere la fumata bianca entro l’inizio del Mondiale per Club di metà giugno: inoltre la pista Bayern Monaco, ovvero la concorrente principale, si è raffreddata parecchio negli ultimi giorni.