Non solo Bonny, nel Parma c’è un altro obiettivo dell’Inter

Prosegue la ricerca dell’Inter dei giusti rinforzi di mercato per dare il via a una campagna rafforzamenti importante per questa sessione estiva. Il mirino dei dirigenti nerazzurri in queste ore è puntato sul Parma perché uno dei giocatori che piace di più in viale della Liberazione è il giovane attaccante francese, Bonny.

Il centravanti classe 2003 non è però l’unico talento del Parma che piace molto all’Inter. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, c’è stato un ritorno di fiamma per il 18enne Giovanni Leoni. Si tratta di un difensore centrale di ottime prospettive che era già stato cercato dai nerazzurri alcuni mesi fa.

In questa stagione di Serie A, Leoni è cresciuto tanto e da quando è arrivato in panchina l’ex interista Chivu il suo spazio in campo è aumentato molto, finendo per diventare uno dei migliori della squadra. Oltre ai soliti nomi come De Winter, Beukema e Lucumu, occhio quindi anche al profilo di Leoni per la difesa del futuro.