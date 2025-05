Inter, conferme su Bonny: prezzo e cosa manca per il colpo

Nei giorni scorsi sono emerse delle voci di mercato riguardanti i nomi nella lista obiettivi dell’Inter per quanto riguardasse il reparto degli attaccanti. Tra questi figura da pochi giorni anche un profilo nuovo come Ange-Yoan Bonny del Parma: la punta francese è giovane e certamente di talento, caratteristiche che piacciono a Oaktree.

Nella giornata odierna arrivano conferme su questo obiettivo, confermate da diverse fonti e giornali. Tuttosport dà anche un dettaglio in più in quanto riferisce la richiesta economica che il Parma fa per cedere il cartellino di Bonny. La domanda del club emiliano è pari a 15-20 milioni di euro, una cifra che l’Inter può investire.

Come dimostrato a febbraio con l’investimento per Sucic, il fondo Oaktree non si fa problemi a spendere soldi per i cartellini di giocatori giovani e di talento. Bonny può quindi diventare un nuovo rinforzo per l’attacco dell’Inter del futuro con Inzaghi che avrebbe finalmente un’alternativa migliore a Thuram e Lautaro in avanti.