La PREVISIONE FINALE del supercomputer sullo Scudetto

Dopo una lunghissima lotta che va avanti da inizio stagione, Inter e Napoli sono giunte all’ultimo atto di questo campionato ancora entrambe in corsa per vincere lo Scudetto e sempre molto vicine in classifica. Gli azzurri sono favoriti perché conservano un punto di vantaggio quando mancano soltanto 90 minuti al termine.

L’Inter venerdì sera scende in campo a Como mentre il Napoli ospita il Cagliari allo stadio Maradona: l’unica speranza dei nerazzurri per vincere il titolo è quindi quella di battere i lariani e poi sperare che la formazione sarda riesca a fermare la squadra di Conte. Ma cosa prevede il supercomputer di Opta che per tutta la stagione ha fatto le sue previsioni?

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’algoritmo di questo computer, le percentuali di successo dell’Inter si attestano sul 14,31%. Viene quindi dato grandissimo favore al Napoli che conserva l’85,69% di chance di vincere la Serie A e per farcela sarà sufficiente battere il Cagliari, già salvo, nella 38^ ed ultima giornata di campionato.