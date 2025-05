Mercato Inter, obiettivo inglese in difesa: sfida allo United

Nel corso degli ultimi mesi sono stati tanti i nomi accostati all’Inter per quanto riguarda il mercato, visto che è noto come i nerazzurri siano intenzionati a cambiare un po’ la propria rosa. Come già affermato anche dal presidente Marotta, nel corso dell’estate si cercherà infatti di abbassare l’età media dell’organico di cui dispone Simone Inzaghi.

Uno dei reparti in cui serve maggiormente qualche nuovo innesto per ringiovanire è la difesa visto che il destino di De Vrij e Acerbi è in bilico e anche Bisseck potrebbe partire. Tra i molti nomi di giocatori della Serie A che sono stati accostati all’Inter per la difesa, ora ne spunta uno nuovo che proviene direttamente dall’Inghilterra.

Secondo quanto riferito da TeamTalk, l’Inter sarebbe infatti interessata a Marc Guehi, difensore classe 2000 del Crystal Palace e della Nazionale inglese. Sulle sue tracce c’è anche il Manchester United ma strapparlo al club londinese fresco vincitore della FA Cup non sarà facile. Il contratto in scadenza a giugno 2026 potrebbe però aiutare Marotta.