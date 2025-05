Cassano critica ancora: “Inzaghi? Con lui 3 scudetti nel cesso”

Nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol l’ex attaccante Antonio Cassano ha nuovamente parlato dell’Inter e criticato aspramente il suo allenatore Simone Inzaghi. Il pareggio contro la Lazio nella scorsa partita ha fatto sì che venisse sprecata l’opportunità di superare il Napoli e adesso lo Scudetto si deciderà nell’ultimo turno.

Queste le due parole che Cassano usa per criticare il tecnico nerazzurro: “Per tre anni lo scudetto è stato buttato al cesso, 3 anni su 4. L’Inter tre volte aveva la squadra più forte e l’ha perso, l’ha vinto solo l’anno scorso. Il demerito è di Inzaghi che non è riuscito a vincere con una squadra nettamente più forte. Ha 22 titolari, se gioca con le riserve è comunque più forte delle altre”.

“In Champions meritava di uscire col Bayern e col Barcellona, poi in finale io tiferò Inter con la maglia nerazzurra, ma qui si analizza il campionato e l’Inter ha buttato al cesso 3 scudetti su 4. […] Ha perso 3 scudetti in 4 anni. Conte ha dato 15 punti in più al Napoli, Inzaghi ha tolto 15 punti all’Inter, io la penso così”, conclude l’ex attaccante dell’Inter.