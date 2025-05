Inter, Frattesi verso l’addio: OFFERTE da due nuovi club

Nonostante dei gol molto pesanti che hanno fatto impazzire di gioia tutti i tifosi dell’Inter nelle decisive gare di Champions League contro Bayern Monaco e Barcellona, uno dei possibili partenti in estate può essere ancora Davide Frattesi. Già nello scorso mese di gennaio si era parlato molto di un possibile addio del centrocampista.

In inverno su di lui si era mossa la Roma che aveva chiesto informazioni all’agente mentre ora ci sono altre società interessate. Due nuove squadre arrivano dall’estero, come riporta il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube Fabrizio Romano in italiano, e potrebbero fare un’offerta valida nelle prossime settimane.

Si tratta dell’Atletico Madrid che ha chiesto informazioni all’Inter per capire i margini di questa operazione e poi c’è anche il Manchester United che ha fatto un primo sondaggio. Sono due club che si aggiungono alla lista di pretendenti in cui figura anche il Napoli ma si potrebbero inserire pure altre squadre nel corso dell’estate.