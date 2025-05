Infortuni Lautaro e Frattesi: il piano di rientro di Inzaghi

In meno di due settimane l’Inter si gioca il tutto per tutto tra Scudetto e Champions League. Prima la trasferta a Como in cui si terranno anche le orecchie indirizzate verso Napoli per capire se ci saranno chance di prendersi il primo posto e poi la finale europea contro il PSG che è molto attesa da ogni tifoso.

Per questo finale di stagione caldissimo, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi vuole avere tutta la rosa a disposizione e al momento gli unici infortunati sono Lautaro Martinez e Davide Frattesi che non erano infatti nella lista convocati per l’ultima gara dell’anno a San Siro, domenica scorsa contro la Lazio.

In merito ai loro recuperi, Inzaghi e lo staff hanno un piano preciso: oggi ad Appiano hanno svolto solo lavoro personalizzato sul campo e anche domani dovrebbe essere così. Potrebbero invece rientrare in gruppo giovedì per essere pronti venerdì sera a Como anche solo per uno spezzone di gara, lo riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport.