Il Real strappa il gioiello all’Inter: subito da Xabi Alonso

Dalla Spagna non giungono buone notizie per l’Inter in vista del calciomercato della prossima estate. Il solito Real Madrid, che ha già iniziato una mini-rivoluzione dalla panchina con l’approdo di Xabi Alonso al posto di Carlo Ancelotti, ha intenzione di cambiare diversi uomini anche nell’organico con l’obiettivo di ringiovanire ulteriormente la rosa.

Tra i nomi sulla lista dei desideri del tecnico spagnolo, per buona pace dell’Inter, c’è anche quello di Nico Paz. L’argentino è difatti tra gli obiettivi principali per l’estate del club nerazzurro, ma allo stesso tempo è legato ai blancos da ben tre clausole di recompra valide per le prossime tre finestre estive di calciomercato, oltre ad una percentuale del 50% in caso di futura rivendita da parte del Como.

Questa estate, ad esempio, a Florentino Perez basterà strappare un assegno da 8 milioni di euro per far tornare subito a Madrid il classe 2004. Stando a quanto riferito da Cadena Cope, l’operazione è pronta per essere intavolata dietro la richiesta esplicita di Xabi Alonso. Con il suo arrivo in panchina, lo spagnolo sembra aver deciso di puntare tutto su Nico Paz già dal prossimo Mondiale per Club, rovinando quindi le speranze dell’Inter.

Da capire, infine, se l’ex Bayer Leverkusen vorrà riconfermare o meno anche Arda Guler. Come vi avevamo raccontato su Passione Inter, anche il futuro del fantasista turco può essere condizionato dalle intenzioni di Xabi Alonso. Solamente in caso di bocciatura, i nerazzurri potrebbero tornare in corsa per il classe 2005.