Assalto dalla Premier per Bisseck: l’Inter apre

Ad un anno di distanza dagli ultimi tentativi registrati, la Premier League è pronta a tornare alla carica per uno dei gioielli dell’Inter. Come rimbalzato nelle scorse ore in Francia, infatti, il club nerazzurro potrebbe presto vacillare dinnanzi ad una maxi proposta per un calciatore assai caro a Simone Inzaghi.

Come riferito da Footmercato, Yann Bisseck è finito nel mirino del West Ham. Il centrale tedesco già la scorsa estate aveva ricevuto numerosi sondaggi dall’Inghilterra, tutti puntualmente respinti dal club nerazzurro. Adesso, ad un anno di distanza, la posizione dell’Inter nei confronti del difensore classe 2000 sembra essere cambiata.

Bisseck è reduce da una stagione fatta di buone prestazioni anche a livello internazionale, ma pure di qualche disattenzione come l’ultima commessa la scorsa domenica nei minuti finali del match contro la Lazio.

Nonostante il rinnovo dello scorso novembre fino al 2029, l’Inter non lo considera incedibile. Dinnanzi ad una proposta convincente da parte del West Ham, dunque, il club nerazzurro potrebbe seriamente aprire alla cessione di Bisseck e mettere a segno una plusvalenza importante dopo averlo pagato poco più di 7 milioni di euro nell’estate 2023.