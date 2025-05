Inter-Luis Henrique, l’annuncio: “Accordo ad un passo”

L’Inter sta finalmente per definire l’affare Luis Henrique con il Marsiglia. L’esterno brasiliano, su cui il club nerazzurro lavora ormai da mesi, è vicinissimo ad un’intesa definitiva che dovrebbe portarlo a vestire la maglia interista già dal prossimo Mondiale per Club.

A rivelare l’accelerata dell’Inter sull’operazione è stato Sky Sport, secondo cui il club nerazzurro ha presentato un’offerta superiore alle precedente, pari a 22 milioni di euro più bonus. La distanza rispetto alla richiesta del Marsiglia ammonta adesso a 2 ‘soli’ milioni, da qui l’ottimismo tra le parti intorno alla buona riuscita della trattativa.

Una volta limati i dettagli, concorrenza permettendo, l’Inter potrà definire l’acquisto di Luis Henrique e mettere il brasiliano a disposizione di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club di giugno. Da qui la fretta del club nerazzurro di chiudere l’operazione con i francesi in tempi brevi.