Biasin: “Tanti errori arbitrali con l’Inter” ma SCOPPIA la bufera

Il tema degli errori arbitrali in questo campionato è stato a più riprese motivo di forti discussioni e polemiche per tante squadre della Serie A. Dopo la partita di domenica sera contro la Lazio, in segno di protesta l’Inter non ha mandato a parlare nessuno dei suoi tesserati come sottolinea Fabrizio Biasin. Il noto giornalista nerazzurro commenta così questo tema negli studi di Pressing:

“Credo sia corretto far notare che quest’anno ci sono stati tanti errori ai danni dell’Inter, non solo con la Lazio. Soprattutto nelle ultime ma non solo, per un anno abbiamo parlato di Marotta League e di Inter favorita, ma quest’anno è stata parecchio svantaggiata. Dico che gli arbitri hanno sbagliato e danneggiato l’Inter ma non l’hanno fatto apposta, è perché sono scarsi”.

Arriva però immediata la risposta di Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, che fa scoppiare la polemica e l’acceso confronto sottolineando anche un caso in cui la squadra di Inzaghi ha avuto un errore a favore: “In alcune partite hanno svantaggiato l’Inter sarà vero, ma in diverse altre hanno anche aiutato come con la Fiorentina”, forse per incensare maggiormente il primo posto del Napoli.