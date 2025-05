Trattativa di rinnovo: “Inzaghi ha tante domande per l’Inter”

Sui giornali di oggi – mercoledì 21 maggio – si parla molto del tema rinnovo di contratto per Simone Inzaghi, visto che le voci in questione vanno avanti ormai da parecchio tempo. Nelle scorse ore sono tornati a farsi sotto con insistenza i rumours sulle ricchissime proposte saudite per l’allenatore dell’Inter.

Il quotidiano Libero oggi analizza la situazione legata a questo rinnovo scrivendo che a fine stagione Inzaghi incontrerà la dirigenza e avrà molte domande in merito alla programmazione futura della squadra. Il nodo infatti è il progetto futuro dell’Inter e non una questione economica o le altre offerte dall’Arabia o da altri grandi club europei che ci sono sempre stati.

Sulle colonne de Il Giornale viene invece dato spazio a quella che può essere una bozza dell’accordo di rinnovo tra l’Inter e il suo allenatore. Si parla di un prolungamento fino al 2027 con ritocco dell’ingaggio dagli attuali 6,5 milioni di euro a una cifra pari a 7,5 milioni di euro più bonus legati ai risultati sportivi: Inzaghi sta bene a Milano e non vuole cambiare.