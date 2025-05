Errori arbitrali: “Marotta prepara la battaglia in FIGC”

Domenica scorsa ha fatto parecchio notizia la scelta dell’Inter di non mandare nessuno dei suoi tesserati a parlare con la stampa e le TV al termine della gara pareggiata 2-2 a San Siro contro la Lazio. Questa decisione è stata probabilmente presa in segno di protesta per via di una serie di errori arbitrali a sfavore dei nerazzurri che si sono verificati nelle ultime partite.

Il quotidiano La Repubblica questa mattina svela un dettaglio molto interessante legato a quelli che sono gli umori dei vertici nerazzurri sul tema degli arbitri. Emerge infatti che il presidente Beppe Marotta è infuriato per come sta procedendo la stagione, al pari del suo allenatore Simone Inzaghi, e sia pronto a dar battaglia nel prossimo consiglio FIGC.

“La finale incombe, copre tutto. Al punto che anche le polemiche sugli arbitri della serie A dovranno farsi da parte. Inzaghi è convinto che fischietti e Var abbiano guastato la stagione nerazzurra, da gennaio in poi. Della stessa opinione è Marotta, pronto sul tema a dar battaglia nel prossimo consiglio Figc. Non ora, prima c’è Monaco”, si legge dall’edizione odierna del quotidiano.