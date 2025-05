Nuovo CASO su Inter-Roma: “Dialogo Var mai trasmesso”

Tornato alla carica dopo gli episodi avvenuti nel corso dell’ultima giornata di campionato, Maurizio Pistocchi ha lanciato diversi interrogativi nelle scorse ore sul suo profilo X. Tra questi, ad esempio, il noto giornalista ha riaperto il fascicolo di Inter-Roma, in particolare sul mancato rigore assegnato ai nerazzurri per la trattenuta evidente di Ndicka ai danni di Bisseck. Il post di Pistocchi:

“Vi ricordate la trattenuta di NDicka su Bisseck in Inter-Roma? Fatevi due domande:

Perché il direttore di gara non fu chiamato alla OFR dal Var Di Bello? Chiedetelo all’AVAR Piccinini che aveva suggerito la OFR Per quale motivo il dialogo tra il Var Di Bello e l’arbitro Fabbri non è stato MAI trasmesso da Dazn a Open Var? Chiedetelo all’ospite d’onore della trasmissione. Chi non ha voluto è stato lui: il designatore Rocchi.

Se poi volete sapere come mai nel dialogo tra l’arbitro Chiffi e il var Di Paolo che ha portato alla concessione del rigore del 2:2 in Inter-Lazio trasmesso a Open Var non si è MAI sentita la voce dell’Avar più chiacchierato d’Italia, Guida… semplice: non ha detto una parola”.