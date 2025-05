Chi è Massa, l’arbitro di Como-Inter: bilancio positivo

L’Inter si prepara per l’ultima partita del campionato di Serie A che sarà venerdì sera sul campo del Como in contemporanea con Napoli-Cagliari, altra gara fondamentale per lo Scudetto e dalla quale i nerazzurri sperano possa arrivare un regalo dalla formazione sarda. Prima però sarà necessaria una vittoria della squadra di Inzaghi.

L’AIA nel frattempo ha diramato le designazioni arbitrali per questa 38^ giornata di campionato e a dirigere Como-Inter ci sarà Davide Massa. Il fischietto ligure sarò coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi mentre il quarto ufficiale sarà Sacchi. Al VAR invece ci saranno Mazzoleni e il suo assistente Pezzuto.

I precedenti dell’arbitro della sezione di Imperia con l’Inter sono piuttosto positivi visto che in 29 partite precedentemente arbitrate sono arrivate ben 19 vittorie con poi 5 pareggi e 5 sconfitte. In questa stagione Massa ha già diretto due gare dei nerazzurri ed entrambe in trasferta: prima il successo 0-1 contro la Roma e poi quello per 0-2 con l’Atalanta.