Luis Enrique: “L’Inter mi piace, ecco cosa temo di più”

In una sola settimana, il Paris Saint Germain di Luis Enrique si giocherà ben due finali per inseguire il sogno Triplete. Dopo aver stravinto il campionato francese, il tecnico spagnolo dovrà affrontare il Reims nella finalissima di Coppa di Francia e l’Inter nell’ultimo atto della Champions League il prossimo 31 maggio a Monaco.

Proprio sui nerazzurri di Simone Inzaghi, questa mattina Luis Enrique ha speso ottime parole ai microfoni di Sky Sport: “Quello che è diverso dell’Inter è che gioca da tanti anni ad alto livello con un gruppo di giocatori coesi che sono assieme da tanto tempo. Pressano in maniera differente, sono una squadra vera dove tutti lavorano per il collettivo. Ci sono individualità e sanno quello che devono fare molto bene. Sarà una finale bella, combattuta e divertente da seguire. Mi piace come giocano, attaccano molto e ci sarà grande spettacolo”.