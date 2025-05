Nico Paz, conferme dall’Italia su voci spagnole: il Real ha scelto

Il timore che potesse presentarsi il Real Madrid e far saltare il banco nella trattativa per Nico Paz, pare che sia destinato a diventare realtà. Il fantasista argentino è un grande obiettivo di mercato per l’Inter nella prossima sessione estiva dopo che ha mostrato grandi cose in questo suo primo anno di Serie A con il Como.

Nelle scorse ore erano però venute a galla delle voci spagnole già riportate su queste colonne, che lasciavano poco spazio all’ottimismo. Questi rumours adesso hanno trovato riscontro anche in Italia. Come riporta anche l’edizione odierna di Tuttosport, sembra davvero che il Real Madrid abbia messo gli occhi su Nico Paz per la prossima stagione.

Il nuovo allenatore dei blancos, Xabi Alonso (che prenderà il posto di Carlo Ancelotti), è infatti molto attirato dalle qualità dell’argentino ed è la persona che più sta spingendo per un ritorno di Nico Paz a Madrid. Per farlo basterà pagare la clausola da 8 milioni di euro che è presente nel contratto stipulato un anno fa col Como.