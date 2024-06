Arriva l’offerta per l’esterno destro: “C’è ancora distanza”

Una parte importante del mercato dell’Inter passerà anche dalle uscite. Le cessioni, infatti, serviranno per finanziare i colpi per rafforzare la rosa; e in questo senso un ruolo importante i giocatori di rientro dal prestito, come Mattia Zanotti.

L’esterno è reduce da un anno al San Gallo e il suo destino potrebbe essere ancora in Svizzera. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, il Lugano si sarebbe fatto avanti per il cartellino dell’esterno classe 2003.

L’offerta è 1,5 milioni di euro circa, ma non è ritenuta sufficiente dall’Inter. Infatti, come riporta sempre il giornalista di Sky Sport, c’è ancora distanza tra le parti.