Topalovic arriva all’Inter: la decisione sul ritiro

Il mercato dell’Inter non guarda solo al presente, ma ragiona anche in prospettiva. D’altronde, tra gli obiettivi fissati dalla nuova proprietà c’è proprio quello di investire su giocatori giovani da valorizzare in casa. In questa cerchia rientra Luka Topalovic, centrocampista classe 2006 del Domzale.

Lo sloveno arriva all’Inter giovanissimo, ma con all’attivo già diverse presenze tra i professionisti. Forse anche per questo motivo farà il ritiro con la Prima Squadra sotto la guida di Simone Inzaghi, per poi essere aggregato alla Primavera. Lo rivela La Gazzetta dello Sport.