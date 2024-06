Obiettivo per il post-Dumfries: Conte prova a soffiarlo all’Inter

Il futuro di Denzel Dumfries è ancora tutto da decidere, con l’esito della trattativa per il rinnovo di contratto che deciderà il suo futuro all’Inter. L’ipotesi dell’addio non è da escludere e per questo motivo i nerazzurri avrebbero già individuato alcuni papabili sostituti.

Tra questi ci sarebbe anche Amar Dedic, esterno del Salisburgo classe 2002, che nell’ultima stagione ha attirato l’interesse di diversi club. Come riportato da Gianluca Di Marzio, in Italia, oltre all’Inter, c’è il forte interesse del Napoli dell’ex Antonio Conte, alla ricerca di un esterno duttile per il suo 3-4-3.

Da capire, dunque, se nelle prossime settimane i partenopei riusciranno a battere sul tempo i nerazzurri o se il duello di mercato si farà più acceso.