Zazzaroni si difende: “Non è vero che non mi piace l’Inter”

Intervistato dal sito Mowmag.com, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, si è giustificato in merito alle critiche ricevute per il suo atteggiamento nei confronti dell’Inter. Queste le sue parole:

“Non è assolutamente vero che non mi piace l’Inter e non l’ho mai detto. Io ho soltanto contestato e criticato per tre anni la gestione di Steven Zhang e ho avuto ragione. Insieme ad Alessandro Giudice, che è un esperto, abbiamo mostrato di volta in volta tutte le problematiche che comportava quella gestione. In realtà ho sempre esaltato il lavoro che invece hanno fatto Marotta e Ausilio, ma non mi piaceva nessun comportamento del cinese”.