L’agente di De Vrij: “Club in Olanda interessati. Lui non ha dubbi”

Federico Pastorello, agente di Stefan De Vrij, ha parlato del futuro del difensore olandese all’Inter, con diversi club in patria che si sarebbero fatti avanti per lui. Queste le sue parole:

“De Vrij ha avuto diversi interessamenti di club importanti in Olanda, però lui si vede assolutamente ancora in Italia e all’Inter, al 100%. Poi in futuro non si può mai sapere. In questo momento lo consideriamo sicuramente all’Inter per la prossima stagione”.