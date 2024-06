Accordo totale per Lautaro: certa anche la data della firma

Il rinnovo di Lautaro Martinez aveva messo in ansia il popolo nerazzurro nelle scorse settimane, con le richieste dell’agente che sembravano essere fuori portata per l’Inter. Tuttavia, il giocatore è poi tornato sui suoi passi, accettando l’offerta del club.

E ieri è arrivato l’accordo totale, come racconta La Gazzetta dello Sport. Alejandro Camano, infatti è tornato nella sede dell’Inter per definire gli ultimi dettagli: contratto fino al 2029, da 9 milioni di euro annui, più bonus da circa un milione, con la possibilità di aumentare ancora la cifra in base agli obiettivi sportivi.

Ora mancherebbe solo l’aspetto formale: la firma sul contratto. Per la Rosea non ci sono troppi dubbi: arriverà nei prossimi giorni, entro il mese di giugno, certamente prima della fine della Copa America con l’Argentina. Sarà lo stesso Camano a raggiungere il giocatore negli Stati Uniti, dove è in ritiro con la nazionale, con tutta la documentazione necessaria.