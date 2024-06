Martinez dice sì all’Inter: il Genoa ha scelto la contropartita

Prosegue a passo spedito la trattativa tra l’Inter e il Genoa per Josep Martinez. Il portiere spagnolo è diventato l’obiettivo numero uno tra i pali e il suo approdo in nerazzurro alle spalle di Sommer sembra essere sempre più probabile.

Come riportato da Alfredo Pedullà, il club ligure chiede 20 milioni di euro e poco cambia il contratto in scadenza nel 2025. Le parti sono al lavoro per trovare l’accordo, con Martinez che avrebbe già espresso la sua volontà di vestire la maglia nerazzurra.

L’Inter, dal canto suo, vuole abbassare il costo dell’operazione, inserendo una contropartita che interessa al Genoa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il nome più probabile in questo senso è quello di Martin Satriano, di rientro dal prestito del Brest.