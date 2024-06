L’Inter prepara il doppio colpo: “Operazione da 40 milioni”

Siamo ormai entrati nel vivo del calciomercato e delle strategie, sebbene la sessione cominci ufficialmente solo il 1° luglio. L’Inter non fa eccezione e, oltre agli arrivi a zero già programmati da tempo di Zielinski e Taremi, sta studiando come puntellare ulteriormente la rosa.

Com’è noto, la direttiva della nuova proprietà Oaktree è quella di chiudere il saldo estivo in leggero o attivo in pareggio: ciò significa che le entrate dovranno compensare le uscite, e viceversa. Simone Inzaghi, dal canto suo, ha già fatto sapere di non voler rinunciare ad alcun big della rosa con cui ha conquistato lo storico scudetto della seconda stella. Ed è per questo motivo che il tesoretto giusto potrebbe arrivare dai giovani, almeno secondo La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Inter: via Carboni e Satriano, dentro Martinez e Gudmundsson

I due profili in questione, dai quali Marotta e Ausilio vorrebbero ricavare una cifra intorno ai 40 milioni di euro, corrispondono a Valentin Carboni e Martin Satriano. L’argentino classe 2005, che dovrebbe essere confermato dall’Argentina nella rosa per la Coppa America, piace in Italia a Fiorentina e Atalanta, ma anche a diversi club inglesi, spagnoli e turchi. L’obiettivo sarebbe quello di ricavare circa 30 milioni dalla cessione. Per quanto riguarda l’attaccante uruguaiano classe 2001, che l’Inter valuta 10 milioni, bisogna invece tenere d’occhio gli interessi di Stoccarda e Valencia, oltre a quello del Genoa.

Già, proprio quel Genoa che in questo scenario gioca un ruolo chiave. Perché – secondo la rosea – nelle idee della dirigenza quei 40 milioni verrebbero dirottati proprio verso il club ligure per un doppio colpo. Il primo dovrebbe essere il portiere Josep Martinez, sempre più vicino ai nerazzurri: la trattativa è in dirittura d’arrivo e lo spagnolo potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 13-15 milioni.

Il resto dell’incasso, invece, sarebbe investito per un attaccante, ovvero Albert Gudmundsson. Per far posto all’islandese classe 1997, tuttavia, servirebbe cedere anche Marko Arnautovic, che per il momento ha chiarito esplicitamente la sua posizione: vuole onorare il contratto in scadenza nel 2025 e rimanere all’Inter. Se qualcosa dovesse muoversi, però, i nerazzurri sarebbero pronti a sostituirlo. Sull’austriaco ci sono da segnalare i soliti interessi provenienti da Fiorentina, Turchia e Arabia Saudita.