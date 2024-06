Si allungano le pretendenti per Oristanio: primi contatti con l’Inter

Il futuro di Gaetano Pio Oristanio è ancora tutto da definire. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha vissuto l’ultima stagione in prestito al Cagliari, che però ha deciso di non riscattarlo. Tuttavia, come affermato dal direttore sportivo dei sardi, i colloqui con i nerazzurri proseguiranno.

In ogni caso, in Serie A ci sono anche altri club interessati al classe 2002. Il suo nome, infatti, è nella lista delle possibili contropartite per Martinez del Genoa. Non solo, come riportato da Gianlulca Di Marzio, ieri in sede ci sono stati i primi contatti con il Venezia nella sede dell’Inter.