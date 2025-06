Bonny e Leoni ma non solo: altri 2 nomi sul tavolo col Parma

Da ormai parecchi giorni, come noto, l’Inter è in trattativa con il Parma per alcuni giovani talenti della formazione ducale che sembrano essere molto promettenti e nessuno meglio di Cristian Chivu conosce le loro potenzialità visto che li ha allenati nella seconda parte dell’ultimo campionato raggiungendo una salvezza non scontata.

I due profili principali che i nerazzurro seguono sono quelli di Bonny e Leoni. La punta e il difensore centrale del Parma piacciono molto sia alla dirigenza che ovviamente allo stesso nuovo allenatore rumeno. Secondo quanto riferito da Tuttosport nella sua edizione odierna, ci sono però altri due giocatori al centro della trattativa.

Si tratta dei due centrocampisti Adrian Bernabé, regista spagnolo dotato di ottima qualità con il pallone tra i piedi e del mediano belga Mandela Keita. Entrambi sono under 25 e in caso di uscite dal reparto di centrocampo dell’Inter potrebbero diventare due ottimi sostituti per il mese di luglio delle trattative nerazzurre.