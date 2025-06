Rivoluzione arbitri: tutte le novità del Mondiale per Club

La FIFA ha in mente parecchie novità per il nuovo Mondiale per Club che inizierà la prossima settimana in questo format inedito con 32 squadre. Saranno infatti presenti alcune regole nuove che cambieranno lo stile degli arbitri e del rapporto con il VAR e con i calciatori, quattro in particolare sono parecchio curiose.

La prima è che gli arbitri indosseranno una body-cam, ovvero una telecamera incorporata nella loro divise in modo da riprendere tutto ciò che avviene lì vicino e tutto ciò che viene detto loro, un deterrente che potrebbe essere utile per far diminuire le proteste.

Gli assistenti arbitrali, o guardalinee, invece riceveranno nell’auricolare un segnale dal fuorigioco semiautomatico per agevolarli nelle scelte chiare di offside, prima di confrontarsi eventualmente con la sala VAR per quanto riguarda invece le decisioni più dubbie.

Il VAR cambia anche un particolare che coinvolgerà maggiormente i tifosi: durante un controllo del direttore di gara al monitor, le immagini in questione saranno mostrate anche sui maxi-schermi dello stadio e poi sarà lo stesso arbitro a commentare la sua scelta con il microfono che sentiranno tutti.

Infine, una regola che cambierà leggermente il gioco sarà relativa al possesso del pallone da parte del portiere. Gli estremi difensori delle squadre avranno 8 secondi di tempo per disfarsi della palla quando la prenderanno in mano: gli ultimi 5 secondi verranno contati con le mani in cielo dall’arbitro e mostrati a tutti. In caso di mancato rinvio sarà assegnato un corner alla squadra avversaria.