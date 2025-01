Passo concreto del Milan su Ricci: la risposta dell’Inter

Gli ultimi giorni di questa sessione di mercato di gennaio saranno molto caldi con diverse trattative che andranno avanti fino all’ultimo minuto. Per l’Inter ci sono ancora diversi discorsi sul tavolo, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite e con la dirigenza che vuole consegnare a Simone Inzaghi una rosa completa per tutte le competizioni.

L’Inter deve inoltre mettere in conto l’idea di fare un duello con il Milan – non solo in campo a San Siro con il derby in programma domenica – ma anche sul fronte del mercato. Entrambe le società milanesi seguono infatti da tempo un talento in grande crescita in Serie A.

Si tratta di Samuele Ricci, regista del Torino sul quale il Milan sta tentando un affondo in queste ore. La voce era già emersa nella giornata di ieri, ma oggi è arrivata anche la conferma dei colleghi di Calciomercato.com. I rossoneri vogliono infatti offrire adesso al Toro un prestito con obbligo di riscatto.

Il club granata vuole trattenere almeno fino a fine campionato il regista della Nazionale e chiede non meno di 30-35 milioni di euro. L’Inter punta sulla volontà del Torino di trattenerlo e poi tentare l’affondo in estate facendo leva sul progetto nerazzurro di Inzaghi per convincere anche lo stesso Ricci.