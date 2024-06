“Pausa di riflessione”. L’Inter riallaccia i contatti con un obiettivo

Sono giornate concitate in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato, con le voci improvvise riguardanti Frattesi e Calhanoglu, che hanno scosso l’ambiente nerazzurro. Nel frattempo, sembra essere messa in pausa anche l’operazione per Josep Martinez.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, avrebbero preso una pausa di riflessione. L’operazione era in chiusura per 10 milioni più il cartellino di Oristanio. Tuttavia, l’inserimento del Venezia per il classe 2002 potrebbe cambiare i piani. Atteso un nuovo vertice in settimana.

Nel frattempo, i nerazzurri avrebbero riallacciato i rapporti con Filip Jorgensen, portiere svedese del Villarreal che ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2029. I nerazzurri vogliono tenersi una porta aperta in caso di difficoltà con Martinez, che a oggi rimane comunque il preferito.