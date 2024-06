Nuovo ritorno per Sanchez: c’è la proposta di contratto”

Attualmente impegnato in Copa America con il Cile, Alexis Sanchez dovrà presto prendere una decisione sul suo futuro. Il contratto con l’Inter scadrà alla fine di giugno, ma la sua avventura in Serie A potrebbe non essere ancora terminata.

Infatti, come riportato da Tuttosport, al lavoro per Sanchez ci sarebbe l’Udinese, pronta a un clamoroso ritorno. I friulini avrebbero anche la proposta di contratto per il cileno: ingaggio annuale con opzione di rinnovo.