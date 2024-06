Rinnovo Inzaghi in stand-by: l’Inter ha una linea precisa da seguire

Il rinnovo di Simone Inzaghi è una delle grandi operazioni che l’Inter punta a compiere entro le prossime settimane, con già diversi incontri con l’agente del tecnico, Tullio Tinti. C’è ancora della distanza da limare sulle parti.

Il nodo, come scrive il Corriere dello Sport, è la durata dell’ingaggio, anche se l’intesa non sembra essere in dubbio. L’Inter, infatti, ha una linea societaria ben precisa da seguire e non vuole dilatare troppo la durata del contratto. Per questo l’obiettivo è un prolungamento fino al 2026, mentre Inzaghi gradirebbe spostare la scadenza al 2027.