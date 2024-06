Pedullà: “Vi dico tutta la verità su Calhanoglu”

Intervenuto con un video sul proprio canale YouTube, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della situazione riguardante Hakan Calhanoglu, con l’interesse del Bayern Monaco per il centrocampista dell’Inter.

Queste le sue parole:

“Io vi dico quello che so: io so che alcuni intermediari hanno avvertito i suoi agenti sulla possibilità che venga fatta una proposta per Calhanoglu. Il Bayern Monaco è abituato a spendere e spandere, guardate le operazioni di adesso per 50-60 milioni. Evidentemente ha bisogno di un centrocampista con quelle caratteristiche. Non stiamo parlando di un 25-26 enne e mi risulta anche un po’ strano che faccia questo tipo di operazione, anche se ha investito anche su Kane. Non è mai arrivata un’offerta vera, ma è stata preannunciata all’interno di una lista di specialisti in quel luogo. Se il Bayern non dovesse arrivare al primo di quella lista, si presenterà. Con quanti soldi? Con 40-50 milioni più bonus andrebbe respinto al mittente senza neanche ascoltare, dal mio punto di vista. Ovviamente nel mercato non esistono gli incedibili e che con offerte irrinunciabili devi mettere in discussione le pedine della rosa. Io penso che l’Inter per cedere Calhanoglu dovrebbe chiedere una cifra da 75 milioni in su. Io credo che l’Inter abbia dei sostituibili in alcuni reparti, ma Calhanoglu è insostituibile. […] Ci sono delle notizie attendibili? No, io non ne ho. Ci sono ancora offerte reali? No, ma siamo solo alla fine di giugno e possono accadere tante cose in poco tempo”.