Cosa sta succedendo (davvero) con Calhanoglu all’Inter

In modo abbastanza inaspettato, nelle ultime ore il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter è stato messo in discussione. Sul turco, infatti, sarebbe piombato il Bayern Monaco, alla ricerca di un centrocampista con quelle caratteristiche per la propria mediana. Una notizia che subito messo in agitazione il mondo nerazzurro. Ma cosa sta succedendo davvero?

Il Bayern Monaco sembra effettivamente essere intrigato dalla pista Calhanoglu, con un interesse manifestato all’Inter già nei mesi passati, con tanto di riposta negativa della società nerazzurra, che ritiene il turco un elemento incedibile.

Tuttavia, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e da altri quotidiani, questo non avrebbe fermato i bavaresi dall’allacciare i contatti con l’agente del giocatore, Gordon Stipic, con già un paio di incontri avuti, l’ultimo dei quali proprio in Germania, sfruttando la ricorrenza degli Europei. Faccia a faccia favoriti, sembrerebbe, dal benestare dello stesso Calhanoglu al trasferimento in Bundesliga, con tanto di offerta di contratto da 4 anni a 8 milioni di euro più bonus, come riporta il Corriere della Sera.

Un atteggiamento che avrebbe “stizzito” l’Inter non informata né dal club tedesco, né dall’entourage del giocatore turco. Qui, però, le versioni diventano contrastanti, perché stando a quanto riferito dal giornalista Fabrizio Biasin, Calhanoglu avrebbe parlato con l’Inter, facendo presente la volontà di rimanere, con il prolungamento di un anno del suo contratto.

Inoltre, ad oggi non ci sarebbe alcuna offerta reale per Calhanoglu, con l’Inter disposta a prendere in considerazione solamente una proposta da almeno 70 milioni di euro. Non pochi per un giocatore di 30 anni (nonostante il Bayern abbia investito già la scorsa estate per un profilo come Kane). Impossibile, dunque, per i bavaresi presentarsi con una cifra più bassa.

Inoltre, stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, il centrocampista dell’Inter farebbe parte di una lista di obiettivi del club tedesco in quella posizione. Il primo nome è quello di Palhinha, con due offerte da 35 e 45 milioni di euro. Il Bayern dovrebbe continuare a insistere, secondo la BILD, alzando ancora il tiro. In caso di nuovo rifiuto, allora, potrebbe davvero accelerare per Calhanoglu.

Dopo la sconfitta contro il Portogallo a Euro 2024, il capitano della Turchia ha cercato di evitare le domande dei giornalisti sul suo futuro. Tuttavia, è probabile che nei prossimi giorni dovrà essere lo stesso Calhanoglu a fare chiarezza in pubblico sul suo futuro. L’Inter, dal canto suo, vorrebbe continuare a puntare sul perno del proprio centrocampo.