Un tentativo in extremis di far saltare l’operazione Pavard-Inter. Ma senza successo. La Bild, noto giornale tedesco, ha svelato un retroscena dell’affare: Kingsley Coman avrebbe provato a convincere Benji a non diventare… interista.

Secondo il quotidiano, l’ex attaccante della Juventus – compagno del difensore sia al Bayern Monaco che nella nazionale francese – avrebbe cercato di far cambiare idea al classe ’96. Il motivo? Il club nerazzurro non sarebbe stato un’occasione irripetibile e a livello europeo si tratterebbe di una squadra inferiore alla quella bavarese. Infine, vista la scadenza del suo contratto con i tedeschi, qualora fosse rimasto, si sarebbe potuto liberare a zero l’estate prossima e, in questo modo, avrebbe avuto più tempo per decidere la sua nuova destinazione. Restando così, nel frattempo, ancora al Bayern insieme al connazionale.

Alla fine, però, Pavard ha scelto di non seguire il suggerimento del compagno: è diventato Benji l’interista. E ora vuole dimostrare a tutti, Coman in primis, di aver preso la decisione giusta.