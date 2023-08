Pavard-Inter, questione di ore? Ancora niente via libera dal Bayern

Non ci sono grandi dubbi attorno al passaggio di Benjamin Pavard all’Inter. Il trasferimento del francese ha solo bisogno del permesso del Bayern Monaco, che deve dare il via libera alle visite mediche con i nerazzurri. E forse c’è ancora da attendere un po’.

Secondo Sky Sport Deustchland, infatti, i bavaresi sarebbero ancora alla ricerca del sostituto, con Armel Bella-Kotchap che sembra essere il più quotato. Finché i tedeschi non completeranno quest’operazione difficilmente daranno l’autorizzazione a Pavard.

L’opinione di Passione Inter

Il tentennamento del Bayern Monaco non preoccupa, ma rischia di complicare il piano dell’Inter di avere Pavard a disposizione già per la sfida contro il Cagliari. Viste anche le condizioni di Acerbi e Darmian, i nerazzurri sperano di poter tesserare il francese in tempi brevissimi.