Verso Cagliari-Inter: Acerbi e Darmian da monitorare. Cambi in attacco?

Dopo l’esordio vincente contro il Monza, l’Inter è tornata al lavoro per proseguire la marcia vincente in Serie A. Lunedì sera, i nerazzurri affronteranno il Cagliari in trasferta e dovranno fare attenzione alla situazione della difesa.

Al netto del possibile arrivo di Pavard, infatti, Inzaghi dovrà monitorare in questi giorni il recupero atletico di Francesco Acerbi, al rientro da un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Ieri, ha svolto del lavoro specifico e i nerazzurri non vogliono commettere errori.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea anche l’attenzione per le condizioni di Matteo Darmian, uscito acciaccato dalla sfida contro il Monza. Lavoro personalizzato anche per lui, con lo stato di salute della caviglia che verrà valutato di giorno in giorno.

Da capire, allora, se Inzaghi si ripresenterà in Sardegna con la stessa formazione del debutto o se ci saranno cambi. Non solo in difesa: l’ottimo esordio di Arnautovic potrebbe permettergli di insidiare la titolarità di Thuram? Lo si capirà nei prossimi giorni.