Joaquin Correa è stato ormai messo alla porta dall’Inter, che spera di riuscire a piazzare il Tucu, per poi completare l’attacco con Alexis Sanchez. La panchina contro il Monza è stata un chiaro segnale sulla marginalità dell’argentino nel progetto nerazzurro.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter è ora disposta ad accettare un’offerta di prestito e questo potrebbe facilitare l’arrivo di pretendenti e la buona riuscita delle trattative. Su Correa ci sarebbero Siviglia e Real Betis, ma anche il Torino.

Tuttosport sottolinea come non ci siano novità sostanziali in merito ai granata: i nerazzurri dovrebbero pagare parte dell’ingaggio da 3.5 milioni di euro. A mettere in seconda fila il Torino, però, sarebbe la volontà del giocatore di giocare le coppe europee.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter attende solo l’addio di Correa per mettere a segno il colpo Sanchez. La fiducia in Correa sembra essersi totalmente esaurita, anche da parte di Inzaghi, che lo aveva voluto all’Inter e che sembrava stimare molto l’argentino. I due anni in nerazzurro, tuttavia, sono stati molto deludenti e una nuova esperienza lontano da Milano sembra essere la soluzione migliore.