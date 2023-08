Il futuro di Stefano Sensi rimane ancora incerto, anche se l’Inter potrebbe aver ormai preso una decisione sulla sua permanenza, spinta anche dalla volontà di Simone Inzaghi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico sarebbe rimasto molto colpito dal giocatore nel precampionato.

Per questo motivo, non sembrano esserci cessioni all’orizzonte per il centrocampista, nonostante le parole dubbiose di Marotta di qualche giorno fa. Inzaghi ha visto grande voglia di fare, oltre alle sue qualità tecniche già note, e sembra disposto a puntare sul giocatore, le cui caratteristiche sarebbero abbastanza uniche nel centrocampo nerazzurro.

Sensi, infatti, sarebbe il profilo più vicino a Samardzic per tecnica e capacità di creare superiorità numerica. Dopo la buona stagione al Monza, e con un contratto in scadenza nel 2024, questa potrebbe essere la sua occasione per rilanciarsi definitivamente.

L’opinione di Passione Inter

Manca circa una settimana alla fine del mercato ed è difficile pensare che l’Inter possa tornare a investire sul mercato per il proprio centrocampo. Ecco perché il profilo di Sensi potrebbe essere il giusto compromesso tra le necessità del club e la possibilità di avere comunque in rosa un giocatore dalla buona qualità. L’incognita chiaramente rimangono gli infortuni e la tenuta atletica.