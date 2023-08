Alexis Sanchez è in attesa di diventare l’ultimo rinforzo in attacco dell’Inter. Il cileno ha solo i nerazzurri in testa, tanto che, dopo essersi svincolato dal Marsiglia, sarebbe stato lui stesso a proporsi alla dirigenza. Lo racconta La Gazzetta dello Sport.

La Rosea, inoltre, sottolinea come El Nino Maravilla sia disposto a guadagnare molto meno rispetto al suo ultimo contratto interista. Il nuovo ingaggio è già stabilito e dovrebbe essere di circa 3 milioni di euro. Poco importa a Sanchez, motivato dalla possibilità di poter giocare in Champions League e lottare per lo Scudetto, alla soglia dei 35 anni.

Con il cileno, l’Inter aggiungerebbe quell’imprevedibilità in attacco, che è sembrata mancare nella scorsa stagione. La trattativa deve essere solo definita e tutto dipende dal possibile addio di Correa, che in queste ore si starebbe facendo sempre più concreto.

L’opinione di Passione Inter

Il ritorno di Sanchez è il meglio che l’Inter può permettersi in questo momento, con un budget risicato. Il cileno è in grado di dare certezze a Inzaghi e, di fatto, aggiungere maggiore personalità e grinta rispetto allo scialbo Correa. Noi di Passione Inter abbiamo proprio analizzato come cambierebbe l’attacco nerazzurro con il ritorno del El Nino Maravilla.