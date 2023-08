Il mercato dell’Inter è focalizzato sull’operazione Pavard, che dovrebbe concretizzarsi a breve e sul possibile ritorno di Sanchez. Tuttavia, un ulteriore innesto potrebbe arrivare a centrocampo, secondo quanto riportato da Tuttosport.

Inzaghi, infatti, vorrebbe un centrocampista maggiormente fisico, dal momento che la sua mediana è composta esclusivamente da giocatori sotto i 180 cm. Un profilo in grado di sostituire Gagliardini, utile nei finali di partita in cui c’era da battagliare sui palloni alti.

Il nome preferito sarebbe quello di Lucas Gourna-Douath del Salisburgo, 20enne francese, valutato in modo molto positivo in amichevole. Il problema è il costo del cartellino di almeno 20 milioni di euro. Ecco perché l’operazione appare molto complicata, almeno che la cessione di Correa non avvenga a titolo definitivo, insieme a quella di Sensi, creando un po’ di budget.

Altre opzioni low cost sono quelle di Tanguy Ndombelé, campione d’Italia con il Napoli e in uscita dal Tottenham. Tuttavia, il francese sembra essere vicino al Galatasaray. Più improbabile, invece, Antonin Barak, visti i rapporti complicati con la Fiorentina. Infine, potrebbe tornare di moda il profilo di Giulio Maggiore, ora alla Salernitana, ma valutato positivamente ai tempi dello Spezia.

L’opinione di Passione Inter

Pensare a un investimento importante dell’Inter a centrocampo è abbastanza difficile. Anche perché le indiscrezioni di Tuttosport contrastano quelle de La Gazzetta dello Sport, che raccontano di un Inzaghi convinto da Sensi. Effettivamente, mancano un po’ di centimetri nel centrocampo nerazzurro, ma è difficile pensare a un’altra operazione in entrata, a meno che non arrivi la classica occasione dell’ultimo minuto.