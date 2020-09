Pedullà – Il futuro di Dalbert è ancora in Italia? Dopo il prestito alla Fiorentina, spunta un’altra pretendente

Le sorti del calciomercato nerazzurro passano anche per la cessione di alcuni esuberi che non rientrano nei piani di Antonio Conte. Tra di essi anche Dalbert, reduce da un’annata in prestito alla Fiorentina, in cui ha disputato 34 partite e servito 9 assist; il laterale brasiliano, ex Nizza, dovrebbe lasciare l’Inter per provare una nuova esperienza nella stagione 2020/2021.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nel suo futuro potrebbe ancora esserci il nerazzurro, seppur in una città lombarda differente. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di un esterno di centrocampo dopo la partenza di Timothy Castagne, approdato al Leicester City.

