Rac1 – Arrivano conferme dalla Catalogna: Arturo Vidal a Milano già in giornata?

Il calciomercato dell’Inter potrebbe ottenere un deciso rialzo dopo i problemi delle ultime settimane, legati ad una comprensibile mancanza di liquidità dopo la pandemia che ha colpito i mercati in tutto il mondo, calcistico e non. Ora, però, è in dirittura d’arrivo un colpo cercato, corteggiato e finalmente finalizzato: si tratta di Arturo Vidal, mai così vicino all’Inter.

Le conferme giungono direttamente dalla Catalogna: secondo quanto riportato da Rac1, la principale emittente radiofonica catalana, il cileno avrebbe deciso di raggiungere Milano già in giornata, dando avvio alla sua esperienza in nerazzurro, dove ritroverebbe Antonio Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<