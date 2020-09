Kolarov non perde il suo numero: confermato l’11 dietro la schiena anche all’Inter

Cukaricki, Lazio, Manchester City, Roma e, in Nazionale, Serbia. Ah, ultima, ma non per importanza, ovviamente, anche l’Inter. Sono le squadre in cui ha militato (e militerà, visto il recente approdo in nerazzurro) Aleksandar Kolarov, eccezion fatta per l’OFK Belgrado; l’esclusione non è casuale, perché a differenza delle altre compagini, si tratta dell’unica squadra in cui non ha vestito il suo classico numero di maglia, l’11.

Nella sua prima stagione con l’Inter, Kolarov conferma una tendenza ormai storicamente assodata nelle sue esperienze tra Serbia, Inghilterra ed Italia: l’annuncio è ufficiale, con l’ex Roma che indosserà nuovamente la maglia numero 11, anche in nerazzurro.

