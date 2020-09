Pedullà – Intesa Genoa-Inter per il futuro di Pinamonti: lo scenario

E se fosse Andrea Pinamonti il quarto attaccante dell’Inter in vista della prossima stagione? Il centravanti di proprietà del Genoa, secondo quanto scritto pochissimi minuti fa dal giornalista Alfredo Pedullà, sarebbe vicino al ritorno in maglia nerazzurra. I due club avrebbero già raggiunto l’intesa per il passaggio dell’attaccante classe 1999 all’Inter e una volta rientrato ad Appiano gentile si vedrà cosa fare del suo futuro. L’impressione è che, dopo due stagioni disputate da titolare in Serie A tra Frosinone e Genoa, Pinamonti possa davvero giocarsi diverse chance per tornare ad avere un ruolo importante all’interno della rosa.

Eventualmente, una sua permanenza in squadra lascerebbe libero il giovane Sebastiano Esposito di partire in prestito per fare esperienza. Senza dimenticare che in questo momento anche il classe 2001 Eddie Salcedo fa parte del gruppo di Antonio Conte. Questa l’indiscrezione di mercato lanciata dall’esperto Pedullà: “Pinamonti: base d’intesa tra Genoa e Inter per il ritorno in nerazzurro. Poi l’Inter deciderà il futuro del giovane attaccante”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<