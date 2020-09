Ufficiale – Pozzer passa in prestito al Monopoli

Movimenti di calciomercato in uscita in casa Inter. Il club nerazzurro, infatti, ha comunicato con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito Inter.it, di aver ceduto Giacomo Pozzer al Monopoli. Il portiere classe 2001, acquistato dall’Inter nel 2017 dalle giovanili del Vicenza, si trasferisce in Puglia a titolo temporaneo annuale fino al 30 giugno del 2021.

Il comunicato ufficiale diffuso dall’Inter: “FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo annuale di Giacomo Pozzer: il portiere classe 2001 si trasferisce al Monopoli fino al 30 giugno 2021″.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<