Mercato – Ranocchia rifiuta il Genoa: preferisce rimanere all’Inter

Un’operazione che sembrava parecchio avanzata ed in via di definizione, quella tra Andrea Ranocchia e il Genoa, che invece salta sul più bello. Il centrale umbro, come anticipato dal giornalista esperto in calciomercato Nicolò Schira, non ha infatti trovato l’accordo sulla proposta biennale del presidente Enrico Preziosi che fortemente aveva spinto per il ritorno il Liguria del difensore.

Ranocchia, dopo aver declinato la corte del Genoa, ha scelto dunque di giurare fedeltà ai colori dell’Inter dove presumibilmente svolgerà per un altro anno il ruolo di vice di Stefan de Vrij. Queste le ultimissime sul futuro del centrale nerazzurro: “Andrea Ranocchia in mattinata ha declinato il corteggiamento del Genoa: la proposta biennale di Preziosi non l’ha convinto. Inoltre il centrale preferisce restare all’Inter”.

